В Саранске перед судом предстанут подозреваемые в убийстве, совершенном в 2002 году

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-24T15:14:35+03:00

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В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей. Они обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия.

Согласно материалам уголовного дела, 22 июня 2002 года в Саранске обвиняемые застрелили 23-летнего парня. Тогда стражам порядка не удалось установить причастных к преступлению. Уголовное дело оставалось нераскрытым до прошлого года, пока в августе полиция не задержала двух возможных участников. Чуть позже была установлена причастность еще двоих. Как полагает следствие, убийство было совершено из-за раздела сфер криминального влияния между двумя противоборствующими группировками, действовавшими в те годы в республике.

В настоящее время в отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертый фигурант отбывает наказание по приговору суда от 2011 года. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU