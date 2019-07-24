2019-07-24T12:05:48+03:00
Здоровье

Жители Шемышейки сдали более 13 литров крови

Граждане присоединились к проекту «Ответственное донорство – надежное будущее Губернии»
Анна ЧЕРНАЯ
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Участие в акции приняли 30 человек.Участие в акции приняли 30 человек.Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Вчера на базе Шемышейской участковой больницы состоялась донорская акция, участниками которой стали 30 местных жителей.

Проект «Ответственное донорство – надежное будущее Губернии» реализуется Службой крови Пензенской области с начала года и направлен на развитие регулярного ответственного безвозмездного донорства крови и ее компонентов в регионе.

- Донорство крови - это добровольный и ответственный поступок гражданина. Ответственный донор понимает задачи и важность развития донорства крови в регионе, планирует донации в соответствии с потребностями Службы крови, ведет здоровый образ жизни, является источником корректной информации о своем здоровье, - отмечает и.о. главного врача Центра крови Степан Степанович Козак.

Участники акции сдали более 13 литров цельной донорской крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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