Жители Шемышейки сдали более 13 литров крови

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-24T12:05:48+03:00

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Вчера на базе Шемышейской участковой больницы состоялась донорская акция, участниками которой стали 30 местных жителей.

Проект «Ответственное донорство – надежное будущее Губернии» реализуется Службой крови Пензенской области с начала года и направлен на развитие регулярного ответственного безвозмездного донорства крови и ее компонентов в регионе.

- Донорство крови - это добровольный и ответственный поступок гражданина. Ответственный донор понимает задачи и важность развития донорства крови в регионе, планирует донации в соответствии с потребностями Службы крови, ведет здоровый образ жизни, является источником корректной информации о своем здоровье, - отмечает и.о. главного врача Центра крови Степан Степанович Козак.

Участники акции сдали более 13 литров цельной донорской крови.

ИСТОЧНИК KP.RU