Жители Шемышейки сдали более 13 литров крови
Вчера на базе Шемышейской участковой больницы состоялась донорская акция, участниками которой стали 30 местных жителей.
Проект «Ответственное донорство – надежное будущее Губернии» реализуется Службой крови Пензенской области с начала года и направлен на развитие регулярного ответственного безвозмездного донорства крови и ее компонентов в регионе.
- Донорство крови - это добровольный и ответственный поступок гражданина. Ответственный донор понимает задачи и важность развития донорства крови в регионе, планирует донации в соответствии с потребностями Службы крови, ведет здоровый образ жизни, является источником корректной информации о своем здоровье, - отмечает и.о. главного врача Центра крови Степан Степанович Козак.
Участники акции сдали более 13 литров цельной донорской крови.
ИСТОЧНИК KP.RU