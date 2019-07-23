2019-07-23T16:44:58+03:00
Здоровье

По программе «Земский фельдшер» в села Пензенской области приедут 20 специалистов

Первые ее участники уже начали работу в регионе
Анна ЧЕРНАЯ
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Уже второй год в Пензенской области действует федеральная программа «Земский фельдшер», направленная на привлечение кадров в сельскую местность. По ней до конца года в села региона переедут 20 специалистов.

Одними их первых пунктов, куда уже приехали медработники, стали села Серп и Молот и Старое Демкино.

- Боюсь показаться банальным, но я не вижу себя где-то в другой профессии, только здесь», - объясняет свой выбор фельдшер ФАПа в Шемышейском районе Максим Ильин. В его введении 620 пациентов, из них 68 детей.

В селе Серп и Молот медицинского работника не было долго, но теперь фельдшер Рушан Ягудин взял в свои руки здоровье сельчан.

Программа «Земский фельдшер», в отличие от «Земского доктора», нацелена на медицинских работников среднего звена. Её участники - фельдшеры ФАПов и подстанций скорой медицинской помощи сельских территорий. Им выплачивается по 500 тысяч рублей единовременно, при условии, что фельдшер должен отработать не менее пяти лет по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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