Пензенские дзюдоисты вернулись с чемпионата Европы по дзюдо КАТА

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-23T13:12:54+03:00

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Соревнования проходили в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где борьбу за победу вели 230 участников из 17 стран старого света. Пензенские дзюдоисты Владислав Бурментьев и Даниил Сидиров заняли лишь пятую позицию в протоколе Катаме-но-Ката среди участников возрастной группы 16-23 года.

- Для наших ребят это хороший соревновательный опыт, который обязательно пригодится в будущем. Пусть не удалось подняться на пьедестал почета, но это не последние схватки на татами в их жизни - есть к чему стремиться, - прокомментировал старший тренер сборной России по КАТА Эдуард Копылов.

По итогам соревнований воспитанники пензенской школы дзюдо Илья Гаврилюк и Павел Ежков набрали 335,5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU