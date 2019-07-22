2019-07-22T18:06:39+03:00
Здоровье

Пензенцы узнают, как защитить себя от гепатита

На вопросы граждан ответит главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева
Анна ЧЕРНАЯ
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28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Врачами всего мира данное заболевание признано глобально опасной проблемой здравоохранения. По данным ВОЗ, гепатит уже поразил около двух миллиардов человек, то есть каждого третьего жителя Земли.

В четверг, 25 июля, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева ответит на вопросы пензенцев, связанных с лечением и профилактикой данного заболевания. Звонки будут приниматься по телефону 32-23-37 с 13:00 до 15:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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