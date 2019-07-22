Жителям Саранска сделают перерасчет стоимости ЖКХ из-за ржавой воды

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-22T15:20:44+03:00

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Главы районных администраций доложили мэру Петру Тултаеву о том, что уже было сделано. В Октябрьском районе отставание от графика составляет пять процентов. В Пролетарском районе горожане часто жалуются на ржавую воду.

- С начала текущего года на горячую ржавую воду поступило 1400 жалоб. И это только те, кто подает заявки. На холодную ржавую воду за прошедший период текущего года поступило 600 жалоб, - отметил глава районной администрации Александр Кузьмин.

По поручению мэра в каждом районе города были созданы комиссии, работающие по жалобам.

- По каждому обращению нужно делать людям перерасчет. В ближайшее время с представителями ресурсоснабжающей у нас состоится совещание, этот вопрос тоже будет обозначен в повестке дня, - сказал Петр Тултаев.

В Ленинском районе подготовка отопительной системы к осенне-зимнему периоду идет согласно графику, на уровне прошлого года, - доложил и.о. главы администрации района Владимир Пряхин.

ИСТОЧНИК KP.RU