2019-07-22T12:28:04+03:00
Экономика

Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ

Поделиться:
Изменить размер текста:

Вячеслав Дусалеев стал генеральным директором ООО «Жилищная экосистема ВТБ» – новой цифровой платформы банка для персонализированного подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, ремонта и дальнейшего обустройства. На своей должности он будет отвечать за создание и развитие проекта, включая его финансовый результат. По оценке банка, жилищная экосистема объединит порядка 10 млн пользователей.

Жилищная экосистема ВТБ позволит клиентам решить большинство вопросов с недвижимостью в режиме одного окна. Она предполагает полностью цифровой процесс поиска объекта с услугами риэлтора, покупки, продажи или сдачи в аренду. С помощью платформы клиенты смогут в цифровом формате загрузить свои документы для одобрения ипотеки или получения потребительского кредита на ремонт, оформления и регистрации сделки купли-продажи, оценки объекта, а также воспользоваться дополнительными услугами, которые обычно сопутствуют переезду. Все предложения будут сформированы на базе продуктов и услуг группы ВТБ, а также широкой партнерской сети.

В настоящее время командой проекта уже представлены первые результаты совместной работы – кликабельный прототип ипотечного брокера, электронной регистрации сделок с недвижимостью и безопасного способа расчетов по приобретаемым объектам. Новые сервисы позволят существенно облегчить и обезопасить процесс оформления недвижимости в собственность. Одновременно разработаны концепции ключевых продуктов: витрина объектов недвижимости и их поиск, страхование жилых помещений и участников сделки, создание дизайн-проектов для приобретаемых квартир.

«Создание жилищной экосистемы усилит конкурентное преимущество ВТБ в цифровом сегменте бизнеса. Мы нацелены на то, чтобы избавить клиентов от рутинных операций и обеспечить их выполнение в один клик. Поэтому создается полноценный маркетплейс – жилищная экосистема, которая может объединить на своей площадке порядка 10 млн пользователей. В сентябре будет запущена бета-версия с первыми сервисами подбора дизайна и электронной регистрации, а в декабре – расширенная версия новой платформы», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента - председателя правления ВТБ.

«В интересах ВТБ – ускорить принятие решений по всем возникающим у клиентов вопросам за счет перехода на полностью цифровой путь. За рекордно короткие сроки мы собрали команду и внедрили модель гибкого производства, которая позволила уже на старте проекта повысить эффективность жилищной экосистемы»,– комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор ООО «Жилищная экосистема ВТБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр здравоохранения Пензенской области встретился с сотрудниками станции скорой помощи
Пензенская делегация приняла участие в работе Форума регионов России и Беларуси
В пензенском зоопарке по вине посетителей погиб один из питомцев
Владимир Волков: «Мы должны заставить все объекты чемпионата работать на жителей Мордовии»
Владимир Волков: «Мордовия готова помочь жителям Иркутской области»
Дети и подростки расскажут о Сурском крае в интернет-формате
Более 60-ти пензенских студентов проходят практику на заводе Пензтяжпромарматура
Участники и очевидцы избиения девочки в Вазерках поставлены на внутришкольный учет
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о важности информирования гарантирующего поставщика при смене собственника жилья
В Пензе наградили лучшего дворника
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
В клинической больнице имени Г. А. Захарьина внедряют систему чек-листов
СУ СК просит граждан сообщить о случаях бездействия правоохранителей во время ЧП в Чемодановке
В Мордовии продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Минздрав: Жители Пензенской области заинтересованы в диспансеризации
В Пензе демонтировали монумент «Мортира»
Пензенцы отправили гуманитарный груз в Иркутскую область
Детский сад в селе Пензятка возводится с отставанием от графика в один месяц