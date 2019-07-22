Министр здравоохранения Пензенской области встретился с сотрудниками станции скорой помощи

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-22T12:02:37+03:00

В мероприятии приняли участие более 100 работников учреждения

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В пятницу министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин встретился с врачами, фельдшерами, диспетчерами и водителями региональной станции скорой помощи. Сотрудники учреждения смогли задать вопросы руководителю ведомства и озвучить свои замечания.

Напоминаем вам, что с 10 июля работникам станции повышают заработную плату. Процесс двухэтапный, первый уже завершился.

- Давайте сегодня проясним вопросы, если они остались. Во время выполнения первого этапа были ли учтены предложения, озвученные в рамках «дорожной карты»? – задал вопрос министр.

По итогам Александр Никишин дал поручение администрации Пензенской областной станции скорой медицинской помощи проработать озвученные предложения и реализовать их по мере увеличения финансового обеспечения учреждения.

К реализации второго этапа приступят 10 августа, когда выплаты получат водители, имеющие опыт работы семи лет и более; водители и средний медперсонал, имеющие опыт работы от пяти до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU