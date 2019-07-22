Министр здравоохранения Пензенской области встретился с сотрудниками станции скорой помощи
В пятницу министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин встретился с врачами, фельдшерами, диспетчерами и водителями региональной станции скорой помощи. Сотрудники учреждения смогли задать вопросы руководителю ведомства и озвучить свои замечания.
Напоминаем вам, что с 10 июля работникам станции повышают заработную плату. Процесс двухэтапный, первый уже завершился.
- Давайте сегодня проясним вопросы, если они остались. Во время выполнения первого этапа были ли учтены предложения, озвученные в рамках «дорожной карты»? – задал вопрос министр.
По итогам Александр Никишин дал поручение администрации Пензенской областной станции скорой медицинской помощи проработать озвученные предложения и реализовать их по мере увеличения финансового обеспечения учреждения.
К реализации второго этапа приступят 10 августа, когда выплаты получат водители, имеющие опыт работы семи лет и более; водители и средний медперсонал, имеющие опыт работы от пяти до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU