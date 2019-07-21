Пензенская делегация приняла участие в работе Форума регионов России и Беларуси
Делегацию от Сурского края возглавил губернатор Иван Белозерцев. В мероприятии также участвовали председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.
На форуме обсуждали взаимосвязь регионов двух стран как единого культурного пространства. Татьяна Курдова представила свой проект по развитию культурно-гуманитарных проектов. Основные методы развития двух славянских государств в сфере культуры названы библиотечное и музейное дело, кино, театральное искусство, народное творчество и художественное образование.
- На долю Белоруссии приходится более 12 % пензенского экспорта, - отметил глава региона Иван Белозерцев.
На заседании работали шесть секций, где помимо культурно-гуманитарных проектов рассматриваются вопросы туристической отрасли, информационно-образовательного пространства, молодежной политики и экономической безопасности. В результате Форума подписаны соглашения между двумя странами.
ИСТОЧНИК KP.RU