Пензенская делегация приняла участие в работе Форума регионов России и Беларуси

СЕГОДНЯ 20:50 2019-07-21T20:50:22+03:00

Мероприятие проходило с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге

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Делегацию от Сурского края возглавил губернатор Иван Белозерцев. В мероприятии также участвовали председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

На форуме обсуждали взаимосвязь регионов двух стран как единого культурного пространства. Татьяна Курдова представила свой проект по развитию культурно-гуманитарных проектов. Основные методы развития двух славянских государств в сфере культуры названы библиотечное и музейное дело, кино, театральное искусство, народное творчество и художественное образование.

- На долю Белоруссии приходится более 12 % пензенского экспорта, - отметил глава региона Иван Белозерцев.

На заседании работали шесть секций, где помимо культурно-гуманитарных проектов рассматриваются вопросы туристической отрасли, информационно-образовательного пространства, молодежной политики и экономической безопасности. В результате Форума подписаны соглашения между двумя странами.

ИСТОЧНИК KP.RU