2019-07-21T20:42:30+03:00
Происшествия

В пензенском зоопарке по вине посетителей погиб один из питомцев

Ветеринары боролись за его жизнь семь часов
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пензенском зоопарке скончался детеныш шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в начале апреля. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но малыша спасти так и не удалось.

Причиной смерти животного стал заворот кишок – переполненный желудок пони буквально разорвало от большого количества съеденной пищи.

Представители зоопарка обратились к своим посетителям в социальных сетях с напоминанием о запрете на кормление питомцев на территории учреждения.

«Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, привёл к ужасным последствиям» - отмечается в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенская делегация приняла участие в работе Форума регионов России и Беларуси
Владимир Волков: «Мы должны заставить все объекты чемпионата работать на жителей Мордовии»
Владимир Волков: «Мордовия готова помочь жителям Иркутской области»
Дети и подростки расскажут о Сурском крае в интернет-формате
Более 60-ти пензенских студентов проходят практику на заводе Пензтяжпромарматура
Участники и очевидцы избиения девочки в Вазерках поставлены на внутришкольный учет
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о важности информирования гарантирующего поставщика при смене собственника жилья
В Пензе наградили лучшего дворника
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
В клинической больнице имени Г. А. Захарьина внедряют систему чек-листов
СУ СК просит граждан сообщить о случаях бездействия правоохранителей во время ЧП в Чемодановке
В Мордовии продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Минздрав: Жители Пензенской области заинтересованы в диспансеризации
В Пензе демонтировали монумент «Мортира»
Пензенцы отправили гуманитарный груз в Иркутскую область
Детский сад в селе Пензятка возводится с отставанием от графика в один месяц