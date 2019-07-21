В пензенском зоопарке по вине посетителей погиб один из питомцев
Ветеринары боролись за его жизнь семь часов
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В пензенском зоопарке скончался детеныш шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в начале апреля. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но малыша спасти так и не удалось.
Причиной смерти животного стал заворот кишок – переполненный желудок пони буквально разорвало от большого количества съеденной пищи.
Представители зоопарка обратились к своим посетителям в социальных сетях с напоминанием о запрете на кормление питомцев на территории учреждения.
«Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, привёл к ужасным последствиям» - отмечается в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU