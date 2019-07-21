В пензенском зоопарке по вине посетителей погиб один из питомцев

СЕГОДНЯ 20:42 2019-07-21T20:42:30+03:00

Ветеринары боролись за его жизнь семь часов

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В пензенском зоопарке скончался детеныш шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в начале апреля. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но малыша спасти так и не удалось.

Причиной смерти животного стал заворот кишок – переполненный желудок пони буквально разорвало от большого количества съеденной пищи.

Представители зоопарка обратились к своим посетителям в социальных сетях с напоминанием о запрете на кормление питомцев на территории учреждения.

«Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, привёл к ужасным последствиям» - отмечается в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU