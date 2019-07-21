Владимир Волков: «Мы должны заставить все объекты чемпионата работать на жителей Мордовии»

СЕГОДНЯ 20:32 2019-07-21T20:32:23+03:00

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Прошедший в прошлом году в Саранске чемпионат мира по футболу стал самым масштабным мероприятием, проводившимся когда-либо в Мордовии. В настоящее время республика приступила к следующему этапу - реализации концепции наследия. Один из основных ее вопросов - загрузка стадиона «Мордовия Арена». 17 июля в регионе состоялось торжественное открытие Делового комплекса с одноименным названием.

Глава РМ Владимир Волков прокомментировал открытие комплекса:

- Чтобы стадион начал зарабатывать, нужен многопрофильный подход. Поэтому необходимо разработать комплекс мероприятий, по максимуму задействовать все помещения, сделать на стадионе центр семейного отдыха. Для каждого возраста и социальной группы должны быть свои развлечения и занятия – спортивно-оздоровительные центры, кинотеатры, детские зоны, концертные площадки. Стадион должен также стать полноценным туристическим объектом. Мы должны заставить все объекты чемпионата, каждый метр построенных дорог, каждое новое здание работать на жителей Мордовии. Именно такую задачу ставит нам Президент России Владимир Путин.

«Мордовия Арена» является не только самым крупным спортивным объектом республики, но и располагает большими возможностями для развития бизнеса. Он расположен в самом сердце города, и является визитной карточкой региона. Стадион объединил в себе спортивную инфраструктуру, культурную и бизнес-площадки. Это современный и удобный комплекс для проведения массовых мероприятий и концертов любого, самого высокого уровня.

8 июня Саранск принимал матч сборной России и команды из Сан-Марино в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Именно здесь, на этом стадионе, был установлен исторический рекорд национальной сборной по голам – матч закончился со счетом 9-0.

6 сентября республике доверили провести матч молодежной сборной России со сборной командой Сербии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

27 июля на «Мордовия – Арене» сыграют клубы российской премьер-лиги: легендарный московский «Спартак» и новичок «вышки» «Тамбов», который выбрал саранский стадион в качестве домашнего на время реконструкции своей арены.

ИСТОЧНИК KP.RU