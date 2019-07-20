Владимир Волков: «Мордовия готова помочь жителям Иркутской области»

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-20T18:11:00+03:00

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Глава Мордовии призвал всех руководителей крупных предприятий, представителей бизнеса оказать помощь пострадавшим:

- Жители Мордовии близко к сердцу восприняли эту беду. И я прошу в первую очередь всех наших крупных бизнесменов, всех неравнодушных людей откликнуться и помочь.

Одна из инициатив, связанных с поддержкой попавших в беду людей, исходит от Секретаря Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия», Председателя Государственного Собрания республики Владимира Чибиркина. Он обратился к руководителям наших крупных предприятий с предложением принять в летних оздоровительных лагерях подростков из населенных пунктов в районах затопления.

- Мы могли бы разместить у себя до 50-ти ребят из Иркутской области и с конца июля обеспечить им полноценный отдых на оставшийся период школьных каникул. «Электровыпрямитель» и «Орбита» уже дали принципиальное согласие на проведение смены для юных жителей пострадавшего от природной стихии региона. Со своей стороны члены реготделения «Единой России», депутаты Госсобрания Мордовии готовы оказать содействие в организации мероприятий по встрече и размещению детей, - отметил Владимир Чибиркин.

Сейчас Мордовия, как сторона, направившая приглашение, ждет подтверждения из Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU