Участники и очевидцы избиения девочки в Вазерках поставлены на внутришкольный учет

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-19T11:53:38+03:00

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На прошлой неделе в социальных сетях и региональных СМИ было опубликовано видео, как три подростка 13-14 лет, проживающих в селе Вазерки, избивают свою сверстницу из Пыркино. Причиной ссоры стали слухи, которые девочка распространяла о своих знакомых. Избиение и приказы извиниться хладнокровно снимались на камеру. Удары наносились руками и ногами.

В ходе прокурорской проверки удалось установить, что о случившемся знали директора школ, где учились участники конфликта и пострадавшая. Однако никто из них не сообщил в правоохранительные органы, в связи с чем прокурор Бессоновского района внес представление начальнику управления образования района с требованием привлечь их к дисциплинарной ответственности. В отношении родителей четырех несовершеннолетних органами внутренних дел возбуждены дела об административных правонарушениях. По инициативе органов прокуратуры 15 участников и очевидцев конфликта поставлены на внутришкольный учет. О ситуации прокуратурой области проинформирован Министр образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU