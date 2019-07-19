2019-07-19T11:22:29+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о важности информирования гарантирующего поставщика при смене собственника жилья

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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При смене собственника жилого помещения либо регистрации права собственности при приватизации клиентам ООО «ТНС энерго Пенза» необходимо сообщить о произошедших изменениях в энергосбытовую компанию.

Сделать это можно без посещения офисов компании, направив обращение с приложением необходимых документов при помощи специальной формы на официальном сайте, в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

Для переоформления лицевого счета необходимо предоставить:

- документ о праве собственности на жилое помещение (договор социального найма, выписка из ЕГРН);

- заявление с указанием Ф.И.О., а также даты рождения лиц, проживающих по данному адресу;

- паспорт гражданина РФ.

Для открытия лицевого счета следует дополнительно приложить акт технологического присоединения и технический паспорт (если дом частный), а также акт обследования прибора учета, составленный сетевой организацией.

Предупредить ООО «ТНС энерго Пенза» о произошедших изменениях также можно посетив один из Центров обслуживания клиентов или районную службу сбыта и предоставив перечисленные выше документы.

Своевременное оповещение и предоставление актуальной информации обеспечивают потребителям корректное ведение лицевого счета и правильность начислений платы за электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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