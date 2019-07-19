В Пензе наградили лучшего дворника

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-19T11:15:53+03:00

К победителям и призерам обратился мэр города Виктор Кувайцев. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Также были подведены итоги конкурса на самый благоустроенный двор

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Вчера в Пензе наградили победителей муниципального конкурса «Лучший дворник». Церемония состоялась на территории возле дома № 35 на улице Кижеватова, который, по итогам конкурсной комиссии, был признан самым благоустроенным двором в Пензе.

К победителям и призерам обратился мэр города Виктор Кувайцев:

- Мы стараемся вовлекать граждан в управление городом, устраивая подобные конкурсы. Ухоженных дворов в Пензе много. Есть и более благоустроенные, чем ваш, но потому, что они находятся в новостройках. А за счет своего добрососедского отношения и ответственности вы сделали все, чтобы занять первое место в городе.

На участие в конкурсе в номинации «Лучший двор» поступили заявки от представителей 28 территорий, в номинации «Лучший дворник» заявились 14 специалистов. Все представленные заявки были рассмотрены конкурсной комиссией.

В номинации «Лучший двор» победителями признаны:

I место - ООО «Центр Плюс» по обслуживанию жилого фонда за двор МКД № 35 по ул. Кижеватова;

II место - ЖСК «Аист» по пр-ту Строителей, 138;

III место - ООО «Согласие и доверие» за двор МКД № 176 по ул. Суворова.

В номинации «Лучший дворник» по итогам открытого голосования победителями признаны:

I место - Мизюряева Алла Борисовна, дворник ООО «УК «Твой Дом – Фаворит» (ул. Мира, 36);

II место - Фомина Нина Николаевна, дворник ЖСК «Аист» (пр-т Строителей, 138);

III место - Мансурова Людмила Александровна, дворник ООО «ПензаЖилСервис Уют» (ул. Терновского, 214).

ИСТОЧНИК KP.RU