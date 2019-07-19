2019-07-19T10:23:11+03:00
Экономика

ВТБ запускает новую программу структурных облигаций

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Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил программу структурных облигаций. Срок ее действия неограничен, максимальный объем всех выпусков составит 1 трлн руб. при возможном сроке обращения до 100 лет. Программа рублевых структурных облигаций разработана в соответствии с изменениями в законе «О рынке ценных бумаг», вступившими в силу в конце 2018 года.

В рамках данной инициативы предполагается выпуск таких современных инвестиционных продуктов, как структурные ноты с привязкой к различным базовым активам (акции, продукты товарного рынка, процентные ставки, валюты, инструменты с фиксированной доходностью).

Тимур Насардинов, руководитель департамента операций на рынке акций ВТБ Капитал, отметил: «Банк утвердил программу структурных облигаций в соответствии с долгосрочной стратегией развития инвестиционных продуктов и для удовлетворения спроса клиентов на новые финансовые инструменты. Данная инициатива еще раз подтверждает лидерство ВТБ на российском инвестиционном рынке. Группа ВТБ была первым российским эмитентом, выпустившим бессрочные облигации, биржевые облигации с дополнительным доходом, а с 2016 года регулярно размещает однодневные облигации. У нас есть успешный опыт размещения инструментов с привязкой к различным классам активов. Мы ожидаем значительный интерес со стороны инвесторов к новому продукту.

Важно подчеркнуть, что ранее мы размещали часть этих выпусков в иностранных юрисдикциях, но теперь у нас существует возможность делать это в российском правовом поле».

Условия и объем отдельных выпусков будут определяться индивидуально для каждого размещения в соответствии с запросами клиентов и рыночной конъюнктурой. Облигации предназначены для российских квалифицированных инвесторов. Выплаты по структурным облигациям будут осуществляться в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких заранее определенных обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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