В клинической больнице имени Г. А. Захарьина внедряют систему чек-листов
В клинической больнице №6 им. Г. А. Захарьина внедряют систему чек-листов.
- Так называется перечень необходимых действий, изложенных на бумаге, - рассказал подробнее главный врач Дмитрий Зиновьев. - Например, на операцию поступает больной. До этого нужно подготовить помещение, инструменты, самого пациента. Весь алгоритм действий перед собравшейся операционной бригадой озвучивает вслух средний медработник, а ответственные за тот или иной пункт подтверждают, что все было выполнено.
По мнению специалистов, введение чек-листов позволит исключить возможные риски и недоработки, которые могут возникнуть до момента проведения операции.
Контроль за исполнением чек-листов осуществляют старшие медицинские сестры.
ИСТОЧНИК KP.RU