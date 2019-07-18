В клинической больнице имени Г. А. Захарьина внедряют систему чек-листов

18 Июль 18:39 2019-07-18T18:43:08+03:00

Они позволят исключить возможные риски при подготовке к операциям

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В клинической больнице №6 им. Г. А. Захарьина внедряют систему чек-листов.

- Так называется перечень необходимых действий, изложенных на бумаге, - рассказал подробнее главный врач Дмитрий Зиновьев. - Например, на операцию поступает больной. До этого нужно подготовить помещение, инструменты, самого пациента. Весь алгоритм действий перед собравшейся операционной бригадой озвучивает вслух средний медработник, а ответственные за тот или иной пункт подтверждают, что все было выполнено.

По мнению специалистов, введение чек-листов позволит исключить возможные риски и недоработки, которые могут возникнуть до момента проведения операции.

Контроль за исполнением чек-листов осуществляют старшие медицинские сестры.

ИСТОЧНИК KP.RU