СУ СК просит граждан сообщить о случаях бездействия правоохранителей во время ЧП в Чемодановке
Главное СУ СК Российской Федерации продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом в селе Чемодановка.
Следователи обращаются к жителям Бессоновского района с просьбой сообщить следствию о фактах бездействия сотрудников органов внутренних дел при рассмотрении сообщений о преступлениях, совершенных жителями Чемодановки и Лопаток до событий расследуемого конфликта, а также об имевших место противоправных деяниях в указанных населенных пунктах, о совершении которых ранее в правоохранительные органы не сообщалось.
Информацию можно сообщить в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8(8412)36-17-02 .
ИСТОЧНИК KP.RU