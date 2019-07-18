2019-07-18T18:24:24+03:00
Общество

СУ СК просит граждан сообщить о случаях бездействия правоохранителей во время ЧП в Чемодановке

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Главное СУ СК Российской Федерации продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом в селе Чемодановка.

Следователи обращаются к жителям Бессоновского района с просьбой сообщить следствию о фактах бездействия сотрудников органов внутренних дел при рассмотрении сообщений о преступлениях, совершенных жителями Чемодановки и Лопаток до событий расследуемого конфликта, а также об имевших место противоправных деяниях в указанных населенных пунктах, о совершении которых ранее в правоохранительные органы не сообщалось.

Информацию можно сообщить в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8(8412)36-17-02 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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