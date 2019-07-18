2019-07-18T18:06:44+03:00
Общество

В Мордовии продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта

Вчера глава республики Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем предприятия «Мордовдорстрой» Александром Мокшиным
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, что до 2024 года Мордовия получит из федерального бюджета 16 миллиардов рублей на ремонт дорог.

- Мы должны привести в порядок и построить дороги, которые были озвучены в наказах избирателей, и сделать это максимально качественно, - подчеркнул Владимир Волков. – Каждая дорога, которая приводится в нормативное состояние, важна и нужна людям. При этом в рамках реализации нацпроекта будет ужесточен контроль за выполнением дорожных работ.

Александр Мокшин доложил руководителю республики о работе на дорожных объектах – в настоящее время строители организации ремонтируют дороги в Саранске, Рузаевке, а также в районах Мордовии. Так, в Рузаевке новое полотно уже положили на улицах Ленина (от улицы Трынова до улицы Чкалова), Титова, Луначарского (от улицы Маяковского до улицы Петрова), Петрова (от улицы Маяковского до улицы Юрасова). Активные дорожные работы идут на трассе Саранск – Рузаевка в районе стекольного завода. В конце июля начнутся строительные работы в селе Трускляй на улице Ленина – здесь ремонт дороги планируется завершить к началу сентября.

Руководитель «Мордовдорстроя» заверил, что все контракты будут выполнены в срок и с высоким знаком качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В клинической больнице имени Г. А. Захарьина внедряют систему чек-листов
СУ СК просит граждан сообщить о случаях бездействия правоохранителей во время ЧП в Чемодановке
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Минздрав: Жители Пензенской области заинтересованы в диспансеризации
В Пензе демонтировали монумент «Мортира»
Пензенцы отправили гуманитарный груз в Иркутскую область
Детский сад в селе Пензятка возводится с отставанием от графика в один месяц
Движение на перекрестке улиц Титова и Мичурина в Саранске восстановлено
Пензенские росгвардейцы нашли пропавшего ребенка за 15 минут
В Пензе при пожаре погиб мужчина-инвалид
В Пензе торжественно закрыли вторую смену оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2»
Участниками инженерной школы «Квантоград» в Пензе стали представители семи стран
Жители Саранска жалуются на ржавую воду
В Пензе закроют футбольный клуб «Зенит»
Пензенцы все чаще выбирают онлайн-сервисы ООО «ТНС энерго Пенза»
Псевдомедики из Пензы обманули горожан на 13 миллионов рублей
Пензенская инженерная школа «Квантоград» объединит молодежь из разных стран
Валерий Лидин примет участие в работе VI форума регионов России и Беларуси
Пензенских доноров снабдят индивидуальными кодами
За полгода в Пензенской области благодаря ЭКО родились 123 малыша
В Мордовии продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта
Сотрудница Губернского лицея покорила «Педагогический Олимп»
Виктор Кувайцев: «Третий дом для детей-сирот в Заре практически готов»
В Атюрьевском районе Мордовии утонула женщина
Фонтан на улице Московской реконструируют осенью
Губернатор пообещал посодействовать восстановлению храма в Чемодановке
Валерий Лидин пообщался с жителями Сердобска