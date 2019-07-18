В Мордовии продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта

18 Июль 18:06 2019-07-18T18:06:44+03:00

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Напомним, что до 2024 года Мордовия получит из федерального бюджета 16 миллиардов рублей на ремонт дорог.

- Мы должны привести в порядок и построить дороги, которые были озвучены в наказах избирателей, и сделать это максимально качественно, - подчеркнул Владимир Волков. – Каждая дорога, которая приводится в нормативное состояние, важна и нужна людям. При этом в рамках реализации нацпроекта будет ужесточен контроль за выполнением дорожных работ.

Александр Мокшин доложил руководителю республики о работе на дорожных объектах – в настоящее время строители организации ремонтируют дороги в Саранске, Рузаевке, а также в районах Мордовии. Так, в Рузаевке новое полотно уже положили на улицах Ленина (от улицы Трынова до улицы Чкалова), Титова, Луначарского (от улицы Маяковского до улицы Петрова), Петрова (от улицы Маяковского до улицы Юрасова). Активные дорожные работы идут на трассе Саранск – Рузаевка в районе стекольного завода. В конце июля начнутся строительные работы в селе Трускляй на улице Ленина – здесь ремонт дороги планируется завершить к началу сентября.

Руководитель «Мордовдорстроя» заверил, что все контракты будут выполнены в срок и с высоким знаком качества.

ИСТОЧНИК KP.RU