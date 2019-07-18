2019-07-18T11:48:37+03:00
Здоровье

Минздрав: Жители Пензенской области заинтересованы в диспансеризации

С начала года осмотры прошли более ста тысяч граждан
Анна ЧЕРНАЯ
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Более пяти лет на территории Российской Федерации действует программа диспансеризации населения. Согласно ей, каждый гражданин, достигший 21 года, раз в три года может пройти медицинский осмотр у врачей различных специальностей.

В Пензенской области горожане присоединяются к программе с радостью: с начала года из 180 тысяч пензенцев, подлежащих осмотру в этом году, в медицинские учреждения обратились уже 103 765 человек. Традиционно, чаще всего у горожан обнаруживают болезни систем кровообращения и эндокринной системы и сахарный диабет. Также было выявлено 309 случаев новообразований.

Напоминаем вам, что в нашей стране законодательно регламентировано право граждан на один дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Жителям предпенсионного возраста положены два выходных. Также с мая этого года россияне старше 40 лет могут проходить диспансеризацию каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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