В Пензе демонтировали монумент «Мортира»

17 Июль 17:19 2019-07-17T17:21:38+03:00

Также продолжаются работы по устройству лестницы к Спасскому собору и нижней декоративной стенки

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МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского» продолжает благоустройство земельных участков, расположенных по улице Кирова. Проект предусматривает замену части монумента «Мортира» и чистку и покраску звонницы.

Вчера монумент демонтировали для ремонта основания и реставрации самого объекта. После завершения всех работ монумент «Мортиру» и звонницу установят на прежнее место.

ИСТОЧНИК KP.RU