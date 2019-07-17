В Пензе демонтировали монумент «Мортира»
Также продолжаются работы по устройству лестницы к Спасскому собору и нижней декоративной стенки
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МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского» продолжает благоустройство земельных участков, расположенных по улице Кирова. Проект предусматривает замену части монумента «Мортира» и чистку и покраску звонницы.
Монумент демонтировали вчера.Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Вчера монумент демонтировали для ремонта основания и реставрации самого объекта. После завершения всех работ монумент «Мортиру» и звонницу установят на прежнее место.
ИСТОЧНИК KP.RU