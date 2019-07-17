Пензенцы отправили гуманитарный груз в Иркутскую область
Сегодня с пензенской Юбилейной площади был отправлен гуманитарный груз в Иркутскую область. Он предназначается для жителей региона, пострадавших от наводнения. В составе груза - продукты с длительным сроком хранения: мука высшего сорта, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречневая крупа и питьевая вода, а также обои, необходимые для ремонта в пострадавших домах.
С инициативой сбора гуманитарной помощи выступила общественный деятель Мария Львова-Белова в ходе конференции пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». К сбору гуманитарной помощи активно подключились общественные предприятия и организации Пензы, представители бизнеса и неравнодушные граждане.
ИСТОЧНИК KP.RU