2019-07-17T17:10:14+03:00
Общество

Пензенцы отправили гуманитарный груз в Иркутскую область

Транспорт прибудет на место через пять дней
Анна ЧЕРНАЯ
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Основную часть груза составляют продукты с длительным сроком хранения.Основную часть груза составляют продукты с длительным сроком хранения.Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Сегодня с пензенской Юбилейной площади был отправлен гуманитарный груз в Иркутскую область. Он предназначается для жителей региона, пострадавших от наводнения. В составе груза - продукты с длительным сроком хранения: мука высшего сорта, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречневая крупа и питьевая вода, а также обои, необходимые для ремонта в пострадавших домах.

С инициативой сбора гуманитарной помощи выступила общественный деятель Мария Львова-Белова в ходе конференции пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». К сбору гуманитарной помощи активно подключились общественные предприятия и организации Пензы, представители бизнеса и неравнодушные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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