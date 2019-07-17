Пензенцы отправили гуманитарный груз в Иркутскую область

17 Июль 17:06 2019-07-17T17:10:14+03:00

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Сегодня с пензенской Юбилейной площади был отправлен гуманитарный груз в Иркутскую область. Он предназначается для жителей региона, пострадавших от наводнения. В составе груза - продукты с длительным сроком хранения: мука высшего сорта, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречневая крупа и питьевая вода, а также обои, необходимые для ремонта в пострадавших домах.

С инициативой сбора гуманитарной помощи выступила общественный деятель Мария Львова-Белова в ходе конференции пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». К сбору гуманитарной помощи активно подключились общественные предприятия и организации Пензы, представители бизнеса и неравнодушные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU