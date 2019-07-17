Детский сад в селе Пензятка возводится с отставанием от графика в один месяц

17 Июль 16:53 2019-07-17T16:55:29+03:00

Владимир Волков проверил ход строительства детских садов в Саранске, а также в Ромодановском и Лямбирском районах. Фото: Пресс-служба Главы РМ

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Вчера Владимир Волков проверил ход строительства детских садов в Саранске, а также в Ромодановском и Лямбирском районах.

В поселке Луховка учреждение на 160 мест планируют достроить до конца года. В Ромоданове глава республики остался недоволен выполненным объемом работ и попросил ускориться. Строящийся здесь детский сад будет двухэтажным и вместит 160 воспитанников.

Самой резкой критике Владимир Волков подверг подрядчика, ответственного за строительство садика в селе Пензятка – учреждение должно быть сдано до конца года, но на месте пока еще даже нет фундамента, хотя новый садик рассчитан всего на 70 мест. Отставание от графика составляет один месяц. Глава республики потребовал в короткие сроки исправить положение.

- Этот детский сад мы строим по наказам избирателей. Люди долгое время просили нас о нем, поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы данный объект вошел в нацпроект, - напомнил Владимир Волков. - И когда мы этого добились, на этапе реализации проекта вдруг возникают ничем не обоснованные трудности. Такого быть не должно, все должны это уяснить. А если кто-то не понимает, будем принимать кадровые решения.

Инспекция по строящимся детским садам завершилась в поселке Ялга городского округа Саранск. Здесь тоже запланировано строительство детского сада на 160 мест, но работа только начата. Владимир Волков потребовал от заказчика объекта, администрации городского округа Саранск, принять все меры для того, чтобы строительство велось в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU