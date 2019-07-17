2019-07-17T16:25:32+03:00
Общество

Пензенские росгвардейцы нашли пропавшего ребенка за 15 минут

Маленькая девочка ушла со двора, когда ее мать отвлеклась
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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Вчера вечером в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь двух с половиной лет пропала. Гражданка пояснила, что приехала в Пензу к родителям. Ее дочка играла во дворе частного дома с другими детьми, а потом, когда мать зашла в дом на пару минут, куда-то исчезла. Самостоятельные поиски результата не дали.

На место незамедлительно выехали бойцы Росгвардии – старший сержант Иван Фомин и младший сержант Максим Каланин. Взяв с собой маму девочки, они начали патрулировать окрестности. В первую очередь стражи порядка решили обследовать набережную Суры.

Ребенок нашелся в окрестностях понтонного моста – малышка бросала камешки в воду. На поиски крохи ушло всего 15 минут. Женщина поблагодарила росгвардейцев за оперативность и помощь в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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