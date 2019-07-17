В Пензе торжественно закрыли вторую смену оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-17T15:37:46+03:00

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Сегодня на территории филиала Военной академии имени генерала армии А.В. Хрулева состоялось торжественное закрытие второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2».

180 старшеклассников из семи регионов ПФО в течение 18 дней приобретали навыки по строевой, физической и огневой подготовке. По итогам смены все участники вступили в ряды «Юнармии».

Участников лагеря поздравил заместитель полпреда президента в ПФО Игорь Паньшин:

- Насыщенная образовательная, спортивная и культурная программы позволили вам проявить характер и достигнуть максимального результата. Теперь вы с гордостью можете называть себя «Гвардейцами».

С закрытием лагеря юных гвардейцев поздравили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Виктор Мисковец, заместитель Председателя ДОСААФ России генерал-майор Виталий Кормильцев.

ИСТОЧНИК KP.RU