Участниками инженерной школы «Квантоград» в Пензе стали представители семи стран
Вчера в пензенском детском технопарке «Кванториум НЭЛ» открылась Международная детская инженерная школа «Квантоград». Ее участниками стали более 200 ребят из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Китая, Ливана и Узбекистана. Темой этой смены станет Арктика.
К гостям города обратились министр образования Александр Воронков и исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Владимир Полукаров.
- Освоение арктического пространства для России является одним из приоритетных направлений. Сегодня эксперты в различных областях знаний обсуждают проблемы развития арктических регионов и совместно ищут решения для экономического и социального развития этих территорий. За предстоящие 12 дней вы узнаете много нового об одном из таинственных и малоизученных уголков нашей планеты. Уверен, что дух первооткрывателя сохранится в вас все дни пребывания в Пензе, - сказал Александр Воронков.
ИСТОЧНИК KP.RU