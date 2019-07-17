Участниками инженерной школы «Квантоград» в Пензе стали представители семи стран

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-17T14:16:45+03:00

В течение 12 дней ребята будут работать над различными решениями, которые помогут в освоении Арктики

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Вчера в пензенском детском технопарке «Кванториум НЭЛ» открылась Международная детская инженерная школа «Квантоград». Ее участниками стали более 200 ребят из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Китая, Ливана и Узбекистана. Темой этой смены станет Арктика.

К гостям города обратились министр образования Александр Воронков и исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Владимир Полукаров.

- Освоение арктического пространства для России является одним из приоритетных направлений. Сегодня эксперты в различных областях знаний обсуждают проблемы развития арктических регионов и совместно ищут решения для экономического и социального развития этих территорий. За предстоящие 12 дней вы узнаете много нового об одном из таинственных и малоизученных уголков нашей планеты. Уверен, что дух первооткрывателя сохранится в вас все дни пребывания в Пензе, - сказал Александр Воронков.

ИСТОЧНИК KP.RU