Жители Саранска жалуются на ржавую воду

16 Июль 21:14 2019-07-16T21:14:28+03:00

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Жители столицы Мордовии сообщают в социальных сетях о ржавой воде, идущей из-под крана. Больше всего жалоб поступает от жителей северо-западной части Саранска.

За полгода от жителей Пролетарского района поступило 1374 обращения по поводу ржавой горячей воды, 600 заявок - по холодному водоснабжению. На Светотехстрое было много отключений горячего водоснабжения и после каждого включения – шквал жалоб, - сообщил Глава Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

Мэр Саранска в очередной раз подчеркнул, что по каждой жалобе необходимо детально разбираться.

- Такие случаи нужно фиксировать. Эту проблему на совещаниях с ресурсоснабжающей организацией нужно обязательно обозначить. Мы не снимаем ответственности с «Саранскгорводоканала», но и виновников нужно называть, а не все сваливать на одно предприятие. Горячим водоснабжением у нас занимается ПАО «Т Плюс». Люди правильно возмущаются. Если есть некачественная услуга – нужно делать перерасчеты, - сказал мэр Саранска Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU