2019-07-16T21:14:28+03:00
Недвижимость

Жители Саранска жалуются на ржавую воду

Проблему обсудили в городской администрации
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители столицы Мордовии сообщают в социальных сетях о ржавой воде, идущей из-под крана. Больше всего жалоб поступает от жителей северо-западной части Саранска.

За полгода от жителей Пролетарского района поступило 1374 обращения по поводу ржавой горячей воды, 600 заявок - по холодному водоснабжению. На Светотехстрое было много отключений горячего водоснабжения и после каждого включения – шквал жалоб, - сообщил Глава Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

Мэр Саранска в очередной раз подчеркнул, что по каждой жалобе необходимо детально разбираться.

- Такие случаи нужно фиксировать. Эту проблему на совещаниях с ресурсоснабжающей организацией нужно обязательно обозначить. Мы не снимаем ответственности с «Саранскгорводоканала», но и виновников нужно называть, а не все сваливать на одно предприятие. Горячим водоснабжением у нас занимается ПАО «Т Плюс». Люди правильно возмущаются. Если есть некачественная услуга – нужно делать перерасчеты, - сказал мэр Саранска Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пензе закроют футбольный клуб «Зенит»
Пензенцы все чаще выбирают онлайн-сервисы ООО «ТНС энерго Пенза»
Псевдомедики из Пензы обманули горожан на 13 миллионов рублей
Пензенская инженерная школа «Квантоград» объединит молодежь из разных стран
Валерий Лидин примет участие в работе VI форума регионов России и Беларуси
Пензенских доноров снабдят индивидуальными кодами
За полгода в Пензенской области благодаря ЭКО родились 123 малыша
В Мордовии продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта
Сотрудница Губернского лицея покорила «Педагогический Олимп»
Виктор Кувайцев: «Третий дом для детей-сирот в Заре практически готов»
В Атюрьевском районе Мордовии утонула женщина
Фонтан на улице Московской реконструируют осенью
Губернатор пообещал посодействовать восстановлению храма в Чемодановке
Валерий Лидин пообщался с жителями Сердобска