Псевдомедики из Пензы обманули горожан на 13 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-16T12:36:43+03:00

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В Пензенской области завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следователям удалось установить, что с марта 2016-го года по сентябрь 2017-го девять человек организовали в столице Сурского края компанию, позиционируемую как филиал Московского медицинского центра по коррекции веса. Обзванивая горожан и ссылаясь на некую «Федеральную программу здоровья», они приглашали на бесплатную диагностику.

В самой клинике перед пациентами разыгрывался умелый спектакль: псевдоврачи находили у них заболевания, связанные с лишним весом, и тут же предлагали уникальную программу лечения – естественно, не на бесплатной основе. Чтобы склонить граждан к решению, сотрудники «клиники» обещали выгодные предложения и баснословные скидки, действующие только сейчас. Прямо на месте заключались кредитные договора. За полтора года существования организации ее сотрудники обманули жителей на 13 миллионов рублей.

-В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU