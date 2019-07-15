СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-15T18:12:45+03:00

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Координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин примет участие в работе VI форума регионов России и Беларуси, который будет проходить в Санкт-Петербурге с 16 по 18 июля.

Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники расширенного заседания национальных деловых советов. Кроме того, ожидается подписание соглашений о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческих контрактов, других документов о партнерстве.

- Пензенская область закрепила интеграцию с Беларусью на официальном уровне. Между регионами подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, а Пенза и Могилев являются городами побратимами. Важнейшим направлением сотрудничества является формирования правового пространства , а также обновление повестки договорных отношений, - рассказал Валерий Лидин.

Секции форума будут посвящены реализации совместных молодежных проектов, формированию единого информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей, совершенствованию образовательного пространства, а также развитию туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU