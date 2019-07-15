Пензенских доноров снабдят индивидуальными кодами

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-15T18:08:13+03:00

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В России создана единая база доноров, которая содержит актуальную информацию о количестве крови, осложнениях у сдающих и правилах подготовки к сдаче. В базе содержится информация и о каждом доноре, и с недавнего времени у граждан появилась возможность получить к ней доступ.

Пензенцы могут получить уникальный код донации, состоящий из 16 или 20 цифр. Для этого нужно обратиться в регистратуру Центра крови крови после проведения процедуры. Может потребоваться до 24 часов, прежде чем уникальный код будет активирован на сайте и в мобильном приложении.

Скачать мобильное приложение можно на сайте Я-донор.

ИСТОЧНИК KP.RU