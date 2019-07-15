За полгода в Пензенской области благодаря ЭКО родились 123 малыша

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-15T17:02:17+03:00

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За шесть месяцев этого года в Пензенской области родились после процедуры экстракорпорального оплодотворения 123 малыша. В прошлом году процедура помогла появиться на свет 293 детям.

Напоминаем вам, что в рамках национального проекта «Демография» министерство здравоохранения Пензенской области реализует мероприятия по нескольким направлениям, среди которых, в частности, предусмотрена возможность проведения ЭКО за счет средств базовой программы ОМС.

Всего на этот год запланировано 900 процедур. За полгода на процедуру экстракорпорального оплодотворения было выдано 872 направления. 399 процедур уже были сделаны, по их итогам 119 пациенткам удалось забеременеть.

Женщина сама вправе выбрать любую медицинскую организацию из 224 специализированных клиник страны, чтобы бесплатно получить процедуру экстракорпорального оплодотворения, и сама определяет месяц для проведения ЭКО. В Пензе процедура доступна в условиях перинатального центра, клиник «Инмед» и «Медцентр-УЗИ», работающих также в программе ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU