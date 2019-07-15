В Мордовии продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-15T16:10:49+03:00

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Премьер оценил работы по благоустройству придомовых территорий и ремонту дорог.

В Зубово-Полянском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать магистраль, ведущую к Саранску от а/д «Урал», на отрезке от села Новая Потьма до поселка Тракторный, а также автодорогу от поселка Ленина до села Новое Бадиково. Также в районе остро стоит вопрос модернизации котельных.

В Торбеевском районе ведется ремонт автодороги Торбеево - Приречье - Кажлодка. До когда года планируется уложить шесть километров асфальта. Также Владимир Сушков осмотрел ход благоустройства центрального сквера по улице Ленина в Торбееве, а после побывал в селе Дракино, где в рамках нацпроекта «Образование» планируется строительство школы на 140 мест.

Председатель республиканского Правительства осмотрел котельные Торбеева. Два года назад в одной из них был введен в эксплуатацию современный котел, который обеспечивает максимальную безопасность и высокую производительность. Переоборудование котельных продолжится и дальше, поскольку это позволит снизить тариф на теплоснабжение. Обсуждался вопрос модернизации районного Дома культуры, Владимир Сушков поставил задачу подготовить необходимые документы по реконструкции объекта культуры.

В Атюрьевском районе начался ремонт дороги от Атюрьева до Темникова. Владимир Сушков осмотрел благоустройство центральной парковой зоны в райцентре, где планируется создать комфортные условия для отдыха.

- Нам необходимо реконструировать центральную котельную в Атюрьеве, которая сегодня имеет значительные теплопотери, - отметил председатель правительства.

Также обсуждались вопросы возобновления работы Ледовой арены в райцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU