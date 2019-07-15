Сотрудница Губернского лицея покорила «Педагогический Олимп»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-15T12:56:27+03:00

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В Сочи в восьмой раз состоялся всероссийский форум «Педагогический Олимп», участниками которого стали учителя и сотрудники школ со всей страны. Для них была организована конференция, позволившая педагогам обменяться опытом.

Заместитель директора по научно-методической работе Губернского лицея Светлана Ерофеева представила коллегам проект «Стратегия создания в регионе «IT-деревни» как образовательного инновационного кластера», по итогам конференции победив в номинации «Лучшие педагогические практики».

Напоминаем вам, что проект «IT-деревня» создан и работает на базе Губернского лицея как модель взаимодействия, объединяющая ресурсы образования, науки, бизнеса и государства в приобщении школьников к инновационному бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU