Сотрудница Губернского лицея покорила «Педагогический Олимп»
В Сочи в восьмой раз состоялся всероссийский форум «Педагогический Олимп», участниками которого стали учителя и сотрудники школ со всей страны. Для них была организована конференция, позволившая педагогам обменяться опытом.
Заместитель директора по научно-методической работе Губернского лицея Светлана Ерофеева представила коллегам проект «Стратегия создания в регионе «IT-деревни» как образовательного инновационного кластера», по итогам конференции победив в номинации «Лучшие педагогические практики».
Напоминаем вам, что проект «IT-деревня» создан и работает на базе Губернского лицея как модель взаимодействия, объединяющая ресурсы образования, науки, бизнеса и государства в приобщении школьников к инновационному бизнесу.
ИСТОЧНИК KP.RU