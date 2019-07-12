2019-07-12T17:23:35+03:00
Недвижимость

Валерий Лидин пообщался с жителями Сердобска

Основной темой разговора стала реализация национального проекта «Жилье и городская среда»
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин посетил Сердобск, где пообщался с населением. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе приведут в порядок дворы домов на улицах Залетова, Ново-Северная, Ленина, Быкова и Горькова.

- Важно контролировать ход работ и расход средств. И это должны делать вместе депутаты, руководство муниципалитета и люди, которые живут на этой территории. Только вместе мы добьемся должного результата, - отметил спикер областного парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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