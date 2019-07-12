2019-07-12T17:08:31+03:00
Общество

Глава Мордовии встретился с Владимиром Мединским

Стороны обсудили ряд вопросов
Анна ЧЕРНАЯ
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Владимир Волков отметил, что до 2024 года в Мордовии построят и реконструируют более 20 домов культуры.Владимир Волков отметил, что до 2024 года в Мордовии построят и реконструируют более 20 домов культуры.Фото: Пресс-служба Главы РМ
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Вчера в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Владимира Волкова и Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Стороны обсудили строительство и реновацию домов культуры на селе, а также проект создания культурно-туристического центра в Темникове.

Владимир Волков отметил, что до 2024 года в Мордовии построят и реконструируют более 20 домов культуры.

- В сельской местности будут строиться небольшие дома культуры. Мы уже разработали типовые проекты и хотели бы, чтобы Минкульт поддержал нас в строительстве 11 таких объектов на селе, - отметил Глава РМ.

Кроме того, Владимир Мединский и Владимир Волков обсудили возможность проведения совместных мероприятий на территории региона, а также вопросы создания в старейшем городе республики Темникове культурно-туристического центра.

- На территории Темникова находится Санаксарский монастырь, где похоронен знаменитый флотоводец Федор Ушаков. Мы планируем сделать в городе культурно-туристический центр, развивать туристские маршруты по этим живописным местам и просим поддержки Министерства, - сказал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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