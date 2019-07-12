2019-07-12T17:25:25+03:00
Общество

Иван Белозерцев поручил помочь жительнице Пензы, впавшей в кому

Глава региона поручил руководству министерства здравоохранения Пензенской области организовать патронаж и обеспечить необходимыми лекарствами
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера губернатор Пензенской области провел личный прием граждан. К главе регион обратилась жительница Пензы Галина Лобанова. Женщина рассказала, что после родов ее дочь впала в кому. Врачи дают неопределенные прогнозы на будущее, говорят, что девушке поможет операция в Германии – а у семьи нет на нее денег.

- В специализированных российских медицинских центрах нам отказали, - отметила Галина Лобанова.

Глава региона пообещал посодействовать в вопросе:

- Операцию в заграничной клинике из бюджета мы оплатить не можем, законодательство такого не позволяет, но можно попытаться привлечь благотворительные фонды. Обязательно нужно получить заключение специалистов. Давайте подготовим соответствующее письмо в Минздрав Российской Федерации. По рекомендации лечащего врача нужно лечь в областную больницу имени Бурденко, наблюдаться, пока ищем возможность организовать реабилитацию в федеральных медицинских центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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