В Пензе запущен проект «Быть активным – здорово»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-12T13:14:00+03:00

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Первое мероприятие в рамках регионального проекта «Быть активным – здорово» прошло на территории открытого плавательного бассейна при Центре здоровья. Его участниками стали более 50 человек. 18 % участников признались, что находятся в недостаточно хорошей физической форме. Результаты опроса показали необходимость проведения данных мероприятий среди населения.

Каждый пришедший в этот день в Центр здоровья смог оценить свои возможность и попробовать сдать нормы ГТО. По условиям, вне зависимости от результата, почти 30 человек получили возможность бесплатно посетить бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU