2019-07-11T18:08:31+03:00
Звезды

В селе Радищево состоится традиционная Тихвинская ярмарка

Грандиозные торжества пройдут 13 июля в Кузнецком районе Пензенской области
Светлана БЕЛОВА
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Ярмарка имеет древнюю историю: она связана с именем Варвары Михайловны Радищевой, учреждена еще в 18 веке, в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Проводилась ежегодно вплоть до Октябрьского переворота. После к приятной традиции вернулись в 2006 году.

Сегодня ярмарка - это брендовое событие не только Пензенского края, но и всей культурной общественности страны. В прошлом году она собрала свыше 4000 человек и вошла в топ-200 туристических событий по версии Национального календаря событий. В этом году Тихвинская ярмарка выходит на Международный уровень.

Гостей праздника ждет ремесленный калейдоскоп мастеров, выставка-продажа от лучших сельхозпроизводителей Кузнецкого района и соседних областей, дегустация оригинальных национальных блюд. В программу также войдут различные конкурсы, квесты, концертная программа и просмотр уличного спектакля «До третьих петухов». Также посетители смогут посетить сувенирную лавку, театрализованные представления, сказочные представления для детей. Всех ждут подарки и сюрпризы от организаторов ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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