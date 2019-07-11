2019-07-11T18:04:07+03:00
Экономика

Владимир Волков и Денис Мантуров обсудили вопросы развития оптоволоконной отрасли

Разговор коснулся также и реализуемого в Саранске инвестиционного проекта
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в Москве состоялась рабочая встреча Главы РМ Владимира Волкова с Министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Стороны обсудили вопрос защиты отечественного рынка оптического волокна и поддержку приоритетного использования кабеля при реализации мероприятий государственных программ. В частности, речь шла о включении волоконно-оптических кабелей в перечень товаров, по которым предусмотрена преференция по цене в размере 15% при закупках для государственных нужд.

Разговор также коснулся и строительства второго пускового комплекса завода по производству оптического волокна в Саранске. Инвестиционный проект по его запуску находится в стадии активной проработки. Глава Мордовии Владимир Волков попросил поддержать развитие уникального производства в регионе:

- Проект этот стратегически важен не только для республики, но и для страны, так как позволит снять зависимость от импортных поставок и наладить в Саранске замкнутый цикл производства оптического волокна. Запуск второй очереди приведет к снижению себестоимости.

В продолжение темы Денис Мантуров поставил задачу по созданию производства высокочистых кварцевых материалов, что позволит снять зависимость от импортных поставок и обеспечить замкнутый цикл производства оптического волокна в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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