2019-07-11T13:35:56+03:00
Общество

Пензенскую область посетил сенатор Вячеслав Тимченко

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Сегодня состоялась встреча председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко и председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина.

Спикер парламента познакомил сенатора с основными показателями социально-экономического развития региона и подробно рассказал об аспектах законодательного обеспечения мер по повышению инвестиционной привлекательности Пензенской области, а также создании благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса.

На встрече были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов. Пензенская область с 2019 по 2024 годы получит 31,6 миллиардов рублей. В настоящее время обеспечена разработка 50 паспортов региональных проектов по 12 национальным проектам.

- Регион активно взаимодействует с федеральным центром. Налажен тесный контакт между исполнительной и законодательной ветвями власти, муниципалитетами, организована обратная связь с населением. Общими усилиями мы работаем над общегосударственной задачей по повышению качества жизни населения и решению социальных проблем, - сказал Валерий Лидин.

Представитель верхней палаты российского парламента подчеркнул важную роль депутатского корпуса в обеспечении общественно-политической стабильности и устойчивого социально-экономического развития территорий, а также поздравил Валерия Лидина с переизбранием на посту координатора Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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