Пензенские поисковики вернулись из Карелии

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-11T13:20:43+03:00

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Раскопки проводились в окрестностях базирования военного медико-санитарного батальона 32-й Армии Карельского фронта. Поисковикам удалось поднять останки свыше сорока красноармейцев, погибших на втором году Великой Отечественной войны.

Копилку находок пополнили именная ложка и три медальона. Удалось расшифровать записку, вложенную в один из них: «г. Ленинград улица Инструментальная дом 4 кв. 28 Гвозд К.П.». Процесс установления личности бойца продолжается.

В конце экспедиции отряд принял участие в церемонии перезахоронения нескольких сотен павших солдат, поднятых в ходе экспедиции - «незабытый медсанбат» действительно не забыт.

ИСТОЧНИК KP.RU