2019-07-11T13:20:43+03:00
Общество

Пензенские поисковики вернулись из Карелии

Отряд «Поиск-Вездеход» успешно завершил экспедицию «Айталамби-Раменцы: незабытый медсанбат»
Максим ГНЕЛИЦКИЙ
Поделиться:
Поисковикам удалось поднять останки свыше сорока красноармейцев.Поисковикам удалось поднять останки свыше сорока красноармейцев.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Раскопки проводились в окрестностях базирования военного медико-санитарного батальона 32-й Армии Карельского фронта. Поисковикам удалось поднять останки свыше сорока красноармейцев, погибших на втором году Великой Отечественной войны.

Копилку находок пополнили именная ложка и три медальона. Удалось расшифровать записку, вложенную в один из них: «г. Ленинград улица Инструментальная дом 4 кв. 28 Гвозд К.П.». Процесс установления личности бойца продолжается.

В конце экспедиции отряд принял участие в церемонии перезахоронения нескольких сотен павших солдат, поднятых в ходе экспедиции - «незабытый медсанбат» действительно не забыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В селе Радищево состоится традиционная Тихвинская ярмарка
Владимир Волков и Денис Мантуров обсудили вопросы развития оптоволоконной отрасли
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации
Пензенскую область посетил сенатор Вячеслав Тимченко
Иван Белозерцев посетил цветочные теплицы в Мокшане
В Никольском районе открыли памятник воинам
ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает дополнительные услуги жителям Пензенской области
Пензенцы смогут поделиться своим видением комфортной городской среды
В Пензе полицейские и общественники провели спортивный турнир для школьников
Пензенцы стали лучшими на Спартакиаде допризывной молодежи
26 предприятий Мордовии станут участниками национального проекта
В Пензе открыли Доску почета регионального Управления МВД
Пензенские абитуриенты могут проконсультироваться по вопросам поступления в колледжи и техникумы
ВТБ и «Термодом» заключили сделку c использованием счетов эскроу