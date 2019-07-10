Иван Белозерцев посетил цветочные теплицы в Мокшане

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-10T18:14:23+03:00

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Сегодня днем губернатор Иван Белозерцев посетил Мокшанский район с рабочей поездкой. В ходе визита глава региона стал гостем тепличного комплекса ООО «Феникс». Здесь на площади в 12 гектаров по голландской технологии выращивают розы и герберы. На предприятии трудится более 200 человек.

Мокшанские цветы продаются в Москве и Московской области, а также в Екатеринбурге, Перми, Ульяновске, Уфе, Казани, Воронеже, Самаре, Вологде, Орле, Твери, Курске, Рязани, Ростове, Санкт-Петербурге. Годовой объем производства цветочного комплекса составляет около 150 миллионов рублей.

- Приятно, что работу наших специалистов оценивают высоко, качество цветка хорошее, - отметил Иван Александрович.

В настоящее время компания приступила к модернизации комплекса. За пять лет старые теплицы расширят на восемь гектаров. Также будут построены и новые.

ИСТОЧНИК KP.RU