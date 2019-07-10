В Никольском районе открыли памятник воинам
В рамках проекта «В тылу Герои не забыты» в поселке Сура Никольского района открыли памятник воинам, умершим от ран и болезней в эвакогоспитале № 2776. Предварительно пензенские поисковики обследовали 30 госпитальных захоронений региона в 18 муниципалитетах, выявляя сведения о бойцах, нанесенные на плиты.
Помимо памятников, также устанавливаются мемориальные доски на зданиях, где в годы войны размещались эвакогоспитали. Так, в городе Никольск состоялось открытие доски на одном из старейших зданий - Дома-усадьбы князей Бахметьевых-Оболенских, где в годы Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь № 4488.
Всего в период реализации проекта поисковиками Пензенской области было установлено семь памятников на братских госпитальных захоронениях и открыто шесть мемориальных досок.
ИСТОЧНИК KP.RU