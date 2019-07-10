В Никольском районе открыли памятник воинам

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-10T17:29:09+03:00

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В рамках проекта «В тылу Герои не забыты» в поселке Сура Никольского района открыли памятник воинам, умершим от ран и болезней в эвакогоспитале № 2776. Предварительно пензенские поисковики обследовали 30 госпитальных захоронений региона в 18 муниципалитетах, выявляя сведения о бойцах, нанесенные на плиты.

Помимо памятников, также устанавливаются мемориальные доски на зданиях, где в годы войны размещались эвакогоспитали. Так, в городе Никольск состоялось открытие доски на одном из старейших зданий - Дома-усадьбы князей Бахметьевых-Оболенских, где в годы Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь № 4488.

Всего в период реализации проекта поисковиками Пензенской области было установлено семь памятников на братских госпитальных захоронениях и открыто шесть мемориальных досок.

ИСТОЧНИК KP.RU