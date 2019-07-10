ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает дополнительные услуги жителям Пензенской области

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-10T17:11:21+03:00

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В Центрах обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза», расположенных в районах Пензенской области, потребители могут не только решить все вопросы, связанные с энергоснабжением, но и воспользоваться дополнительными услугами, а также приобрести необходимые электротехнические товары.

Клиенты, у которых индивидуальный прибор учета электроэнергии вышел из строя или требует замены по иным причинам, могут приобрести в офисах компании современные электросчетчики. Покупателям доступны как простые однофазные устройства, так и трехфазные приборы, предназначенные для учета электроэнергии в трехфазных трех- и четырехпроводных цепях переменного тока.

Дополнительным преимуществом приобретения приборов учета в Центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Пенза» является и то, что при покупке клиенты могут получить у специалистов центра информацию о порядке замены старого счетчика. Подобная консультация позволит соблюсти предписанную законодательством процедуру и не попасть под штраф за несанкционированное вмешательство в работу прибора.

Помимо услуг для бытовых потребителей энергосбытовая компания предлагает свою квалифицированную помощь и юридическим лицам.

Более подробно ознакомиться с перечнем услуг и товаров, доступных клиентам ООО «ТНС энерго Пенза», можно любым удобным способом:

• в разделе «Платные услуги» на официальном сайте penza.tns-e.ru;

• в Центрах обслуживания клиентов, расположенных во всех районах Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU