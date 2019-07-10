Пензенцы смогут поделиться своим видением комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-10T15:57:05+03:00

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Фонд содействия развитию правовой культуры и исследований в сфере ЖКХ проводит конкурс, участники которого могут поделиться фото, видео или логотипом на тему «Комфортной городской среды»

Денежный приз для победителя в каждой из номинаций составит 50 тысяч рублей

Конкурс является открытым. Работы принимаются вне зависимости от региона проживания. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится 30 сентября в Москве.

Заявки принимаются на официальном сайте фонда жкхизакон.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU