В Пензе полицейские и общественники провели спортивный турнир для школьников

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-10T15:05:23+03:00

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В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники управления МВД России по городу Пензе и представители Общественного совета при подразделении пригласили учащихся школ областного центра для участия в необычном турнире. Его провели в спортивном зале городского УМВД.

Школьников разделили на несколько команд, которые соревновались между собой в различных упражнениях. Подростки определили самых быстрых и ловких в эстафетах с мячами и ракетками, проявили свои умения в конкурсе «Командный рисунок» и многих других.

Председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пензе Владимир Четвериков вручил участникам соревнований грамоты и сладкие подарки. Он отметил, что все без исключения школьники выступили достойно и проявили лучшие качества, в том числе сплоченность и волю к победе.

ИСТОЧНИК KP.RU