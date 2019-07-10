В Пензе полицейские и общественники провели спортивный турнир для школьников
В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники управления МВД России по городу Пензе и представители Общественного совета при подразделении пригласили учащихся школ областного центра для участия в необычном турнире. Его провели в спортивном зале городского УМВД.
Школьников разделили на несколько команд, которые соревновались между собой в различных упражнениях. Подростки определили самых быстрых и ловких в эстафетах с мячами и ракетками, проявили свои умения в конкурсе «Командный рисунок» и многих других.
Председатель Общественного совета при УМВД России по городу Пензе Владимир Четвериков вручил участникам соревнований грамоты и сладкие подарки. Он отметил, что все без исключения школьники выступили достойно и проявили лучшие качества, в том числе сплоченность и волю к победе.
ИСТОЧНИК KP.RU