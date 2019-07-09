2019-07-09T16:57:50+03:00
Экономика

26 предприятий Мордовии станут участниками национального проекта

К 2024 году их количество увеличится до 65
Анна ЧЕРНАЯ
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Во вторник Глава Мордовии Владимир Волков, находясь в рабочей поездке в Москве, принял участие в совещании под председательством первого зампреда Правительства министра финансов России Антона Силуанова. Темой разговора стала реализация национальных проектов в регионах. С докладами выступили представители Минфина и Минэкономики РФ, а также главы регионов.

Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в этом году станут 26 республиканских предприятий, взявших на себя обязательства по повышению производительности труда. К 2024 году их число увеличится до 65. Предприятия-участники смогут воспользоваться мерами поддержки, которые включают в себя выход на экспорт, льготное финансирование инвестиционных проектов и другие.

На реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии до конца года планируется направить около 290 миллионов рублей. В мероприятиях по поддержке и обучению будет задействовано свыше двух тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, Мордовия принимает участие в 56 федеральных проектах по основным стратегическим направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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