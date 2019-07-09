В Пензе открыли Доску почета регионального Управления МВД

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-09T16:09:21+03:00

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На Доску почета попали двадцать человек: сотрудники уголовного розыска, дознания и следствия, дежурной части, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних, представители других служб. Он были отмечены за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие результаты оперативно-служебной деятельности.

Также на доску почета занесено имя полковника милиции в отставке Виктора Шигаева. На протяжении более десяти лет он возглавлял отдел внутренних дел в Пачелмском районе, и даже после выхода на пенсию продолжает трудиться в родном подразделении в должности специалиста по кадровой работе.

Начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области полковник внутренней службы Сергей Филиппов торжественно вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам свидетельства о занесении их имен на доску почета. Он пожелал награжденным сотрудникам работать с полной отдачей и быть примером для всего коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU