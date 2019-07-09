Пензенские абитуриенты могут проконсультироваться по вопросам поступления в колледжи и техникумы

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-09T15:59:17+03:00

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Пензенские абитуриенты и их родители смогут получить консультационную помощь по любым вопросам, касающимся подачи документов, поступления, обучения в колледжах и техникумах региона по телефонам: (8412) 56-48-83; (8412) 56-53-22, а также через аккаунт ведомства в Инстаграме @minobrpenza

«Горячая линия» будет работать до 1 октября по будним дням с 09.00 до 18.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU