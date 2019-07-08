Виктор Кувайцев посетил «МедИнж»

8 Июль 21:07 2019-07-08T21:07:53+03:00

На прошлой неделе на предприятии обсудили вопрос развития промышленного комплекса в городе и области

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ЗАО «Мединж» разрабатывает и экспортирует в зарубежные страны высокотехнологичные изделия медицинского назначения. Например, протезы клапанов сердца спасли жизнь более 100 тысячам пациентов. Также продукцией предприятия изготавливается хирургический шовный материал. Таким образом ,при развитии производственного сектора наше оборудование способно составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отмечает:

- Тесное взаимодействие городской власти и предприятий города не только задает вектор развития промышленного кластера, но и способствует реализации совместных проектов по благоустройству городских территорий. Создание условий для развития промышленных предприятий - в числе наших приоритетов.

По итогам встречи глава администрации и управляющий предприятия договорились о дальнейшем сотрудничестве по благоустройству и развитию предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU